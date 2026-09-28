Атака росіян на Київ 28 вересня / © Associated Press

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Упродовж доби 28 вересня армія РФ здійснює масований повітряний терор України, завдаючи системних ударів по столиці та Київській області. Внаслідок ворожих обстрілів із застосуванням безпілотників різного типу пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, офісні будівлі та наукові установи.

Окупанти цілеспрямовано атакують цивільний сектор, через що серед мирного населення є загиблі та десятки поранених, серед яких діти. ТСН.ua зібрав усю інформацію про наслідки прильотів» у Києві та області, масштаби руйнувань та які підприємства постраждали від російської атаки.

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Атака росіян на Київ вночі та зранку 28 вересня — що відомо

Вночі проти 28 вересня та зарнку російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних та реактивних безпілотників типу «Shahed». Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, ворожі дрони заходили зі сходу, півдня та півночі. Зокрема, реактивні БпЛА рухалися через Вінниччину в напрямку Тиврова та Жмеринки, з півдня у бік Житомира, а також з Черкащини на південь Київщини, при цьому моніторингові джерела фіксували поодинокі безпілотники й в інших регіонах.

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Під ударом опинилася столиця та Київська область. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, зранку у місті було зафіксовано влучання та падіння уламків у чотирьох районах: в Оболонському районі пошкоджено колонки АЗС із подальшою пожежею, у Шевченківському — безпілотник влучив в офісну будівлю, у Голосіївському — у кафе поблизу АЗС, а в Дарницькому виникло загоряння на відкритій території.

У Подільському районі столиці від початку доби по допомогу звернулися троє постраждалих підлітків: 15-річним хлопцю та дівчині надали медичну допомогу на місці, а 17-річного хлопця госпіталізували.

Водночас у Київській області внаслідок ворожих ударів по цивільних об’єктах, загинули троє мирних жителів, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко зранку повідомляв, що протягом доби у п’яти районах області руйнувань зазнав 21 мирний об’єкт.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено дві складські та дві адміністративні будівлі, у Бучанському — приватне домоволодіння, місцевий ринок і шість автомобілів, у Фастівському — виробниче приміщення та шість авто, у Бориспільському — один транспортний засіб, а в Білоцерківському районі постраждали багатоквартирний будинок та сільськогосподарське підприємство.

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Росіяни атакували склад із небезпечними речовинами на Київщині

На Київщини, а саме у Броварському районі, росіяни поцілили у склад із аміаком. Ворог використав для атаки ракету типу «Герань».

У Київській міській державній адміністрації у у коментарі ТСН.ua повідомили, що наразі загроз для киян немає. Водночас у Департаменті муніципальної безпеки КМДА уточнили, що викид аміаку був, але він був локалізований на території самого підприємства.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку на склади. Він також зазначив, що загроз для мешканців Київщини немає.

Що відомо про «прильоти» у трьох районах Києва та пожежу в НАН

Вдень 28 вересня російські окупанти не припиняли тероризувати жителів столиці. Місцева влада та ЗМІ повідомляли про нові прильоти у в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Через атаку виникла пожежа в Національній академії наук України.

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За даними міського голови Віталія Кличка, у Києві ворожі безпілотники впали в трьох районах, де пошкодили нежитлові забудови. В Оболонському районі через падіння дрона піднялося сильне задимлення, ще одне влучання зафіксували в нежитлову будівлю в центрі столиці — у Шевченківському районі, а також дрон ударив по території нежитлового об’єкта в Дарницькому районі.

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де через влучання дрона спалахнула будівля Національної академії наук України (НАН).

Пожежа в Шевченківському районі Києва після атаки дронів 28 вересня / © ТСН

Пожежа в Шевченківському районі Києва після атаки дронів 28 вересня / © ТСН

За даними кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, внаслідок удару загинули двоє працівників НАНУ, ще з кількома людьми втрачено зв’язок. У КМВА підтвердили загибель жінки, а за інформацією Кличка, щонайменше четверо людей отримали поранення.

«На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — поінформували в КМВА.

Пожежа в будівлі Національної академії наук України (12 фото) © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Олександр Сазанович © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Олександр Сазанович © Олександр Сазанович © Олександр Сазанович © Олександр Сазанович © Олександр Сазанович © Олександр Сазанович

Дата публікації 14:26, 28.09.26 Кількість переглядів 150 Росіяни атакували в Києві Національну академію наук України: палає пожежа

Атака по Академії наук у Києві — нові подробиці

Унаслідок російського удару безпілотниками 28 вересня в історичному центрі Києва зазнала масштабних руйнувань будівля Національної академії наук України. За даними кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, після влучання БпЛА спалахнула сильна пожежа, через яку люди рятувалися з палаючого приміщення через вікна.

Повідомляється про зруйновані другий і третій поверхи споруди, а вибухова хвиля пошкодила авто на сусідньому паркуванні та вибила вікна й двері в навколишніх будівлях. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та собакопошуківці.

Дата публікації 15:23, 28.09.26 Кількість переглядів 80 Росія атакувала Академію наук у Києві: будівля охоплена вогнем, працюють рятувальники

Під час ворожої атаки травмувався колишній секретар РНБО Володимир Горбулін, який перебував у будівлі академії. У коментарі виданню ТСН.ua він підтвердив, що вже перебуває вдома й отримав лише незначні порізи від розбитого скла.

Колишній секретар РНБО Володимир Горбулін / © gbgalsgallery.com

Водночас, джерела «ВВС News Україна» повідомляють, що біля будівлі в момент удару загинула його особиста помічниця Наталя.

Російська атака 28 вересня призвела до пошкодження об’єкта «Укртелекому»

Унаслідок російської атаки зазнав пошкоджень один із об’єктів АТ «Укртелеком». У пресслужбі компанії в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили, що спеціалісти наразі оцінюють обсяг руйнувань та вживають заходів для стабілізації ситуації.

Попри цей інцидент, зв’язок та сервіси для користувачів працюють у звичайному режимі без збоїв, а серед працівників оператора ніхто не постраждав.

«Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи», — додали в «Укртелекомі».

Напередодні, 27 вересня, внаслідок обстрілу також було пошкоджено головний офіс компанії «Київстар».

Ворожий дрон атакував медцентр у центрі столиці 28 вересня

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко та кореспондент ТСН.ua повідомили, що у Шевченківському районі ворог також атакував будівлю медичного центру «Добробут».

За словами мера міста, влучання сталося на рівні четвертого поверху будівлі. Уламки перекинулись на сусідні будівлі.

Як повідомляє ДСНС України, постраждало троє людей. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч.

У Шевченківському районі ворог також атакував медцентр «Добробут» / © ТСН

У Шевченківському районі ворог також атакував медцентр «Добробут» / © ДСНС України

У Шевченківському районі ворог також атакував медцентр «Добробут» / © ДСНС України

У Шевченківському районі ворог також атакував медцентр «Добробут» / © ДСНС України

Згодом пресслужба Медичної мережі «Добробут» повідомила про другу атаку росіян за день. За даними медцентру, внаслідок атаки постраждало семеро людей, шестреро із яких — працівники медзакладу.

«Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центрі на вул. Антоновича. Найголовніше — усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них — працівники Добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої „невідкладної“ й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі», — йдеться у повідомленні.

Такж там зазначили, що пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. З першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання. На місці працюють пожежники та ДСНС.

У медцентрі повідомляють, що заклад, який розташований на вулиці Антоновичане буде працювати найближчі дні.

За словами, Віталія Кличка, станом на 15:47 внаслідок атак ворога 28 вересня у Києві постраждали 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей.



«Одна жінка загинула. 6 поранених медики госпіталізували, в тому числі — двох дітей», — зазначив мер Києва.

Дата публікації 15:35, 28.09.26 Кількість переглядів 75 У Шевченківському районі влучили в адміністративну будівлю

Реакція Зеленського та Залужного на удари росіян по Києву

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на атаку росіян по великих обласних центрах.Глава держави висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що Росія обов’язково отримає відповідь.

«На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково буде на це відповідь Росії», — написав він у Telegram.

Прездидент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Зеленський також закликав міжнародних партнерів реагувати на цей терор, наголосивши, що допомога Україні — це захист людських життів та протидія нормалізації насильства, за яке агресор має зазнати реальних наслідків.

Водночас колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що під час атаки на НАН загинули близькі для нього люди.

За словами Залужного, з перших днів на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук України перетворилася для нього на другий дім. За його словами, він чудово орієнтувався в кожному приміщенні будівлі, де працювали науковці та інтелігенція, а серед співробітників установи мав добре знайомих і близьких людей.

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

«Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули. Лише тому, що любили свою країну. Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності. І все це відбувається у 21 столітті, на очах у всього світу», — йдеться у заяві дипломата.

Залужний наголосив, що НАНУ обов’язково відбудують. Водночас, за його словами, повернути загиблих уже неможливо, а винуватцю цього не пробачать.

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