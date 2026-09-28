У Києві зросла кількість загиблих після удару РФ по Академії наук: що відомо

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

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У Києві зросла кількість жертв російського обстрілу. Під час розбирання завалів у Шевченківському районі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Наслідки атаки РФ по НАН України

«У Шевченківському районі в нежитловій будівлі в центрі столиці під час аварійно-рятувальних робіт деблокували тіло ще одного загиблого», — зазначив він.

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Станом на 22:40 кількість загиблих внаслідок удару РФ по будівлі НАН України зросла до двох осіб.

Атака РФ по НАН України — фото

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ по НАН України в Києві 28 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Київ 28 вересня — останні новини

Нагадаємо, в Києві під час російської атаки 28 вересня ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах.

Також у Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Внаслідок удару російського безпілотника по будівлі Національної академії наук у Києві загинула Наталія Букало — помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна.

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Раніше ми писали, що колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України в історичному центрі Києва.

Дата публікації 15:23, 28.09.26 Кількість переглядів 127 Росія атакувала Академію наук у Києві: будівля охоплена вогнем, працюють рятувальники

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