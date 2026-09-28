В Киеве возросло число погибших после удара РФ по Академии наук: что известно

Атака РФ по НАН Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

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В Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. При разборе завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Последствия атаки РФ по НАН Украины

«В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы, во время аварийно-спасательных работ, деблокировали тело еще одного погибшего», — отметил Кличко.

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По состоянию на 22:40 количество погибших в результате удара РФ по зданию НАН Украины возросло до двух человек.

Атака РФ по НАН Украины — фото

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по НАНА Украины в Киеве 28 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 28 сентября — последние новости

Напомним, в Киеве во время российской атаки 28 сентября вражеские беспилотники рухнули в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах.

Также в Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.

В результате удара российского беспилотника по зданию Национальной академии наук в Киеве погибла Наталья Букало — помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина.

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Ранее мы писали, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.

Дата публикации 15:23, 28.09.26 Количество просмотров 124 Россия атаковала Академию наук в Киеве: здание охвачено огнем, работают спасатели

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