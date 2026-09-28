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В Киеве возросло число погибших после удара РФ по Академии наук: что известно
В Киеве обнаружили еще одного погибшего после удара по Академии наук Украины.
В Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. При разборе завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Последствия атаки РФ по НАН Украины
«В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы, во время аварийно-спасательных работ, деблокировали тело еще одного погибшего», — отметил Кличко.
По состоянию на 22:40 количество погибших в результате удара РФ по зданию НАН Украины возросло до двух человек.
Атака РФ по НАН Украины — фото
Атака РФ на Киев 28 сентября — последние новости
Напомним, в Киеве во время российской атаки 28 сентября вражеские беспилотники рухнули в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах.
Также в Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.
В результате удара российского беспилотника по зданию Национальной академии наук в Киеве погибла Наталья Букало — помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина.
Ранее мы писали, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.