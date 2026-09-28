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- Киев
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В Киеве произошли "прилеты" в трех районах: куда попал враг (обновлено)
После падения дрона в столице в небо поднимается темный дым.
В Киеве во время российской атаки 28 сентября вражеские беспилотники упали в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Оболонском районе зафиксировали падение беспилотника на территорию нежилой застройки. На место происшествия уже направляются экстренные службы.
После падения дрона в столице возникло задымление.
Впоследствии Кличко добавил, что дрон упал на нежилое здание в Шевченковском районе, в центре столицы. Там возник пожар, на место следуют экстренные службы.
В Дарницком районе дрон попал по территории нежилой застройки.
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Киевщину дронами. Из-за вражеских ударов погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Удары пришлись исключительно по гражданским объектам в пяти районах области — Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском. В общей сложности разрушениям подвергся 21 объект.