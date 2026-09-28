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У Києві сталися "прильоти" у трьох районах: куди влучив ворог (оновлено)
Після падіння дрона у столиці в небо здіймається темний дим.
У Києві під час російської атаки 28 вересня ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Оболонському районі зафіксували падіння безпілотника на територію нежитлової забудови. На місце події вже прямують екстрені служби.
Після падіння дрона у столиці виникло задимлення.
Згодом Кличко додав, що дрон впав на нежитлову будівлю у Шевченківському районі, в середмісті столиці. Там виникла пожежа, на місце прямують екстрені служби.
У Дарницькому районі дрон влучив по території нежитлової забудови.
Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Київщину дронами. Через ворожі удари загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Удари припали виключно по цивільних об’єктах у п’яти районах області — Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському. Загалом руйнувань зазнав 21 об’єкт.