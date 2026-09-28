Удар по Кабміну / © Associated Press

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У будівлі Кабінету Міністрів України досі тривають ремонтні роботи після ракетної атаки, яка сталася понад рік тому. Внаслідок удару були пошкоджені приміщення, а під час гасіння пожежі водою залило значну кількість поверхів.

Про це розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН.Тижня Аллі Мазур.

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Під час розмови Мазур звернула увагу на ремонтні роботи у приміщенні та запитала, чи пов’язані вони з ракетною атакою, яка сталася рік тому. Корецький підтвердив, що роботи пов’язані з наслідками атаки.

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«Так, більше року тому була ракетна атака на приміщення Кабінету Міністрів України. Були руйнування, було гасіння пожежі, було залито дуже багато поверхів, приміщень. І, ну, ще, на жаль, досі триває ремонт», — пояснив він.

Представник Кабміну також перепросив за незручності, пов’язані з ремонтними роботами. Після пояснення Корецького Мазур зауважила, що Кабмін живе в «економ-режимі».

«Я маю таке враження, що Кабмін теж живе в такому економ-режимі, тому що ремонтні роботи тягнуться цілий рік», — сказав він.

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Нагадаємо, 7 вересня 2025 року Росія завдала удару по Кабінету Міністрів України. Внаслідок атаки тоді сталася пожежа на даху та верхніх поверхах будівлі.

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Згодом стало відомо, що окупанти атакували будівлю уряду крилатою ракетою 9М727 комплексу «Іскандер-К». Бойова частина ракети вагою 450 кг не вибухнула, але пожежа спалахнула через займання палива з баків ракети.

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