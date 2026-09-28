Удар по Кабмину / © Associated Press

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В здании Кабинета Министров Украины до сих пор продолжаются ремонтные работы после ракетной атаки, произошедшей более года назад. В результате удара были повреждены помещения, а во время тушения пожара водой залило значительное количество этажей.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.Недели Алле Мазур.

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Во время разговора Мазур обратила внимание на ремонтные работы в помещении и спросила, связаны ли они с ракетной атакой, произошедшей год назад. Корецкий подтвердил, что роботы связаны с последствиями атаки.

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«Да, больше года назад была ракетная атака на помещение Кабинета Министров Украины. Были разрушения, было тушение пожара, было залито большое количество этажей, помещений. И, ну, еще, к сожалению, до сих пор идет ремонт», — объяснил он.

Представитель Кабмина также извинился за неудобства, связанные с ремонтными работами. После пояснения Корецкого Мазур заметила, что Кабмин живет в «эконом-режиме».

«У меня такое впечатление, что Кабмин тоже живет в таком эконом-режиме, потому что ремонтные работы тянутся круглый год», — сказал он.

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Напомним, 7 сентября 2025 года Россия нанесла удар по Кабинету Министров Украины. В результате атаки тогда произошел пожар на крыше и верхних этажах здания.

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Впоследствии стало известно, что кафиры атаковали здание правительства крылатой ракетой 9М727 комплекса «Искандер-К». Боевая часть ракеты весом 450 кг не разразилась, но пожар вспыхнул из-за возгорания топлива из баков ракеты.

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