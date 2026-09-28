Атака РФ по Академии наук в Киеве унесла жизнь помощницы Горбулина: что известно о Наталье Букало

Атака РФ по НАН в Киеве / © Associated Press

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В результате попадания российского беспилотника в здание Национальной академии наук в Киеве погибла Наталья Букало — помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина.

Об этом «УП. Жизнь» сообщила ее коллега Александра Ляшенко.

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Смерть Натальи Букало — что известно

О гибели Натальи Букало стало известно после того, как коллега попыталась связаться с ней по телефону сразу после обстрела.

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«Еще не могу это осознать: только что звонила коллеге, которая работает именно в том здании, конечно, с надеждой, что услышу ее голос, но вместо этого в трубке прозвучало: "Это ее муж, она погибла"», — рассказала Александра Ляшенко.

Отмечается, что у погибшей остались муж и дочь. Коллега также упомянула о профессиональных и личных качествах Натальи, отметив ее высокий уровень организованности и ответственности в работе.

«Наталья очень любила порядок. У нее он был во всем: от документов до записей телефонных звонков, разговоров, до расписаний. И этот порядок был со вкусом. Она обладала каким-то особенным вкусом во всем — все должно было быть не просто на своих местах, но и так, элегантно. И она это делала очень успешно. Такой у нее был очень хороший нрав. Наталья умела работать очень быстро, организовывала процессы», — поделилась Ляшенко.

По словам Александры Ляшенко, Наталья Букало отличалась высоким профессионализмом, взвешенностью и ответственным отношением к работе. Она всегда держала «прозрачную, надежную и понятную коммуникацию» и обладала особым подходом к организации процессов.

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Коллега добавляет, что Наталье удачно давалось планирование мероприятий, она рассказывала о них заранее, контролировала внесение в план и корректно напоминала о них. Также она обладала чертой гармонично управлять проектами и собственной жизнью.

Александра Ляшенко также поделилась воспоминанием о событиях сентября 2022 года, когда российская ракета попала вблизи Дома учителя в Киеве.

«Помню, в сентябре 2022 года на перекрестке рядом был "прилет" ракеты, когда пострадал Дом учителя. Это также был сентябрь и понедельник. Тогда я Наталье звонила и спрашивала, как она. И Наталья сказала: "Вы знаете, чуть ли не впервые в жизни я опаздывала на работу ровно на десять минут". И говорит: "Мне было так стыдно". Эти 10 минут не дали ее траектории движения совпасть с местом удара российской ракеты», — рассказала Ляшенко.

Дата публикации 14:26, 28.09.26 Количество просмотров 157 Россияне атаковали в Киеве Национальную академию наук Украины: пылает пожар

Атака РФ по Киеву 28 сентября — последние новости

Напомним, в Киеве во время российской атаки 28 сентября вражеские беспилотники упали в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах.

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Также в Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.

Из-за атаки пострадали четыре человека. А корреспондентке ТСН Юлии Кириенко стало известно о двух жертвах атаки — это сотрудники НАНУ. Еще с несколькими сотрудниками нет связи.

Дата публикации 15:23, 28.09.26 Количество просмотров 96 Россия атаковала Академию наук в Киеве: здание охвачено огнем, работают спасатели

Ранее мы писали, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.

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