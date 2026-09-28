Нападение россиян на Киев 28 сентября / © Associated Press

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В течение суток 28 сентября армия РФ ведет массированный воздушный террор против Украины, нанося системные удары по столице и Киевской области. В результате вражеских обстрелов с применением беспилотников различного типа повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры, офисные здания и научные учреждения.

Оккупанты целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, в результате чего среди мирного населения есть погибшие и десятки раненых, в том числе дети. ТСН.ua собрал всю информацию о последствиях «ударов» в Киеве и области, масштабах разрушений и о том, какие предприятия пострадали от российской атаки.

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Атака российских войск на Киев ночью и утром 28 сентября — что известно

Ночью с 27 на 28 сентября и утром российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине с применением ударных и реактивных беспилотников типа «Shahed». Как сообщали в Военно-воздушных силах ВСУ, вражеские дроны надлетали с востока, юга и севера. В частности, реактивные БПЛА двигались через Винницкую область в направлении Тыврова и Жмеринки, с юга в сторону Житомира, а также из Черкасской области на юг Киевской области, при этом мониторинговые источники фиксировали единичные беспилотники и в других регионах.

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Под ударом оказались столица и Киевская область. По информации мэра Киева Виталия Кличко, утром в городе были зафиксированы попадания и падение обломков в четырёх районах: в Оболонском районе повреждены колонки АЗС с последующим возгоранием, в Шевченковском — беспилотник попал в офисное здание, в Голосеевском — в кафе рядом с АЗС, а в Дарницком возник пожар на открытой территории.

В Подольском районе столицы с начала суток за помощью обратились трое пострадавших подростков: 15-летнему юноше и девушке оказали медицинскую помощь на месте, а 17-летнего юношу госпитализировали.

В то же время в Киевской области в результате вражеских ударов по гражданским объектам погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко утром сообщил, что за сутки в пяти районах области были разрушены 21 гражданский объект.

В частности, в Броварском районе повреждены два складских и два административных здания, в Бучанском — частный дом, местный рынок и шесть автомобилей, в Фастовском — производственное помещение и шесть автомобилей, в Бориспольском — одно транспортное средство, а в Белоцерковском районе пострадали многоквартирный дом и сельскохозяйственное предприятие.

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Россияне атаковали склад с опасными веществами в Киевской области

В Киевской области, а именно в Броварском районе, россияне поразили склад с аммиаком. Враг использовал для атаки ракету типа «Герань».

В Киевской городской государственной администрации в комментарии ТСН.ua сообщили, что на данный момент угроз для киевлян нет. В то же время в Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что выброс аммиака имел место, но он был локализован на территории самого предприятия.

Председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко подтвердил нападение на склады. Он также отметил, что угрозы для жителей Киевской области нет.

Что известно о «прилетах» в трёх районах Киева и пожаре в НАН

Днём 28 сентября российские оккупанты не прекращали терроризировать жителей столицы. Местные власти и СМИ сообщали о новых ударах по Оболонскому, Шевченковскому и Дарницкому районам. В результате атаки возник пожар в Национальной академии наук Украины.

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По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве вражеские беспилотники упали в трёх районах, где повредили нежилые здания. В Оболонском районе из-за падения дрона возникло сильное задымление, ещё одно попадание зафиксировали в нежилое здание в центре столицы — в Шевченковском районе, а также дрон поразил территорию нежилого объекта в Дарницком районе.

Наибольшие разрушения понесла Шевченковский район, где в результате попадания дрона загорелось здание Национальной академии наук Украины (НАН).

Пожар в Шевченковском районе Киева после атаки дронов 28 сентября / © ТСН

Пожар в Шевченковском районе Киева после атаки дронов 28 сентября / © ТСН

По данным корреспондентки ТСН Юлии Кириенко, в результате удара погибли двое сотрудников НАНУ, с несколькими другими людьми потеряна связь. В КМВА подтвердили гибель женщины, а по информации Кличко, по меньшей мере четверо человек получили ранения.

«К сожалению, стало известно о гибели женщины в результате вражеского удара в Шевченковском районе. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в КМВА.

Пожар в здании Национальной академии наук Украины (12 фото) © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Радіо Свобода © Радіо Свобода

Дата публикации 14:26, 28.09.26 Количество просмотров 140 Россияне атаковали в Киеве Национальную академию наук Украины: пылает пожар

Нападение на Академию наук в Киеве — новые подробности

В результате российского удара беспилотниками 28 сентября в историческом центре Киева были нанесены масштабные разрушения здание Национальной академии наук Украины. По данным корреспондентки ТСН Юлии Кириенко, после попадания БПЛА вспыхнул сильный пожар, из-за котороголюди спасались из горящего помещения через окна.

Сообщается , что второй и третий этажи здания разрушены, а взрывная волна повредила автомобили на соседней парковке и выбила окна и двери в соседних зданиях. На месте работают спасатели ГСЧС, медики и кинологи.

Дата публикации 15:23, 28.09.26 Количество просмотров 75 Россия атаковала Академию наук в Киеве: здание охвачено огнем, работают спасатели

Во время вражеской атаки получил травму бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин, который находился в здании академии. В комментарии изданию ТСН.ua он подтвердил, что уже находится дома и получил лишь незначительные порезы от разбитого стекла.

Бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин / © УНИАН

В то же время источники «ВВС News Украина» сообщают, что возле здания в момент удара погибла его личная помощница Наталья.

Российская атака 28 сентября привела к повреждению объекта «Укртелекома»

В результате российской атаки были повреждены один из объектов АО «Укртелеком». В пресс-службе компании в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что специалисты в настоящее время оценивают масштаб разрушений и принимают меры по стабилизации ситуации.

Несмотря на этот инцидент, связь и услуги для пользователей работают в обычном режиме без сбоев, а среди сотрудников оператора никто не пострадал.

«Ситуация не повлияла на работу сервисов. Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия», — добавили в «Укртелекоме».

Накануне, 27 сентября, в результате обстрела также был повреждён главный офис компании «Киевстар».

28 сентября вражеский дрон атаковал медицинский центр в центре столицы

Позже мэр Киева Виталий Кличко и корреспондент ТСН.ua сообщили, что в Шевченковском районе враг также атаковал здание медицинского центра «Добробут».

По словам мэра города, попадание произошло на уровне четвертого этажа здания. Осколки разлетелись на соседние здания.

Как сообщает ГСЧС Украины, пострадали три человека. В ходе разведки пожарные спасли жительницу дома. Спасатели ликвидировали пожар.

Кроме того, в месте удара горела крыша расположенного поблизости 4-этажного жилого дома.

В Шевченковском районе враг также атаковал медицинский центр «Добробут» / © ТСН

В Шевченковском районе враг также атаковал медицинский центр «Добробут» / © ГСЧС Украины

В Шевченковском районе враг также атаковал медицинский центр «Добробут» / © ГСЧС Украины

В Шевченковском районе враг также атаковал медицинский центр «Добробут» / © ГСЧС Украины

Впоследствии пресс-служба медицинской сети «Добробут» сообщила о второй атаке россиян за день. По данным медцентра, в результате атаки пострадали семь человек, шестеро из которых — сотрудники медицинского учреждения.

«Сегодня враг уже во второй раз нанес удар по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное — все сотрудники и посетители, к большому счастью, живы. В настоящее время семь человек пострадали, шестеро из них — сотрудники „Добробута“. На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей „скорой помощи“ и оказали необходимую медицинскую помощь, нескольких человек доставили в приемные отделения нашей сети», — говорится в сообщении.

Также там сообщили, что повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия «Добробут», а также первые этажи, где огонь охватил помещения поликлиники. На первом–третьем этажах со стороны внутреннего двора взрывная волна выбила окна, также повреждено медицинское оборудование. На месте работают пожарные и сотрудники ГСЧС.

В медицинском центре сообщают, что учреждение, расположенное на улице Антоновича, будет работать в ближайшие дни.

По словам Виталия Кличко, по состоянию на 15:47 в результате атак врага 28 сентября в Киеве пострадали 19 жителей города. В частности, трое детей.



«Одна женщина погибла. Шесть раненых были госпитализированы медиками, в том числе двое детей», — отметил мэр Киева.

Дата публикации 15:35, 28.09.26 Количество просмотров 74 В Шевченковском районе попали в административное здание

Реакция Зеленского и Залужного на удары российских войск по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение россиян на крупные областные центры. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что Россия обязательно получит ответ.

«К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким. Россия обязательно понесёт за это ответственность», — написал он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Зеленский также призвал международных партнеров отреагировать на этот террор, подчеркнув, что помощь Украине — это защита человеческих жизней и противодействие нормализации насилия, за которое агрессор должен понести реальные последствия.

В то же время бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что во время атаки на НАН погибли близкие ему люди.

По словам Залужного, с первых дней пребывания на посту главнокомандующего ВСУ Национальная академия наук Украины стала для него вторым домом. По его словам, он прекрасно ориентировался в каждом помещении здания, где работали ученые и интеллигенция, а среди сотрудников учреждения у него были хорошо знакомые и близкие люди.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Валерий Залужный / Telegram

«Сегодня именно это место подверглось нападению, а близкие мне люди погибли. Только потому, что любили свою страну. Безумствующий варвар осмелился прибегнуть ко всем описанным и неописанным преступлениям против человечности. И всё это происходит в XXI веке, на глазах у всего мира», — говорится в заявлении дипломата.

Залужный подчеркнул, что НАНУ обязательно восстановят. В то же время, по его словам, вернуть погибших уже невозможно, а виновного в этом не простят.

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