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«Поздравляли коллегу, а дальше — огонь и грохот»: очевидцы рассказали о первых минутах атаки на НАН Украины
Очевидцы рассказывают о первых минутах хаоса: людям приходилось выбираться из охваченного огнем и дымом помещения через окна.
Сегодня, 28 сентября, российские войска нанесли преступный удар по зданию Национальной академии наук Украины в центре Киева. Люди были вынуждены прыгать с высоты, чтобы спастись от огня, охватившего здание
Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки, передает «Суспильне».
Работник президиума секретариата НАНУ Игорь сообщил, что во время удара он и еще несколько сотрудников были на первом этаже.
«В доме, на первом этаже напрямую, мы поздравляли нашу коллегу с днем рождения. И тут — неистовый грохот. Залетел „Шахед“, выбило окна, и сейчас страшная пыль. Есть пострадавшие», — отметил ученый.
«Моему начальнику упало прямо в кабинет, я не знаю, жив ли он. Я сам едва выбрался. Нечем было дышать, темно. Огонь, разрушение, ужас. Самое страшное, что пострадали», — рассказал работник НАН Павел в комментарии телеграмм-канала «КС: новости Киев».
Он работает в Национальной академии наук Украины. После удара мужчине удалось выбраться из горящего здания.
Президент НАН Украины Анатолий Загородний сообщил о двух погибших сотрудницах.
Напомним, сегодня, 28 сентября, оккупанты ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.
Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.
Президент Зеленский отреагировал на этот удар и пообещал ответ РФ.