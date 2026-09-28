Удар по НАН України у Києві / © ДСНС

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Сьогодні, 28 вересня, російські війська завдали злочинного удару по будівлі Національної академії наук України у центрі Києві. Люди були змушені стрибати з висоти, щоб врятуватися від вогню, який охопив будівлю

Очевидці розповіли про перші хвилини після атаки, передає «Суспільне».

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Працівник президії секретаріату НАНУ Ігор розповів, що під час удару він та ще кілька співробітників були на першому поверсі.

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«В будинку на першому поверсі безпосередньо ми вітали нашу колегу з днем народження. І тут — несамовитий гуркіт. Залетів "Шахед", вибило вікна, і зараз страшенний пил. Є постраждалі», — зазначив науковець.

«Моєму начальнику впало просто в кабінет, я не знаю, чи він живий. Я сам ледве вибрався. Не було чим дихати, темно. Вогонь, руйнування, страх. Саме страшне, що є постраждалі», — розповів працівник НАН пан Павло у коментарі телеграм-каналу «КС: новини Київ». Після удару чоловіку пощастило вибратися з будівлі, що палала.

Президент НАН України Анатолій Загородній повідомив про двох загиблих працівниць.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України, що в Шевченківському районі.

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Люди намагалися врятуватись з охопленої вогнем будівлі, вилазячи з неї через вікна.

Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.

Дата публікації 15:23, 28.09.26 Кількість переглядів 56 Росія атакувала Академію наук у Києві: будівля охоплена вогнем, працюють рятувальники

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