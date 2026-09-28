У Києві люди вилазили у вікна з охопленої вогнем будівлі Академії наук: чи вдалося їх урятувати

У Києві росіяни атакували будівлю Академії наук

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Російські війська вдень 28 вересня завдали удару безпілотником по історичній будівлі Національної академії наук у центрі Києва. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, і намагаючись врятуватися від вогню, люди вилазили у вікна.

У Києві люди намагалися врятуватися з охопленої полум’ям будівлі НАН України

Кадрами діляться кияни в соціальних мережах.

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Як видно на оприлюднених відео, рятувальникам вдалося витягнути з полум’я двох чоловіків.

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Водночас, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок удару по НАН України в середмісті Києва відомо про щонайменше одну загиблу людину, ще троє людей перебувають у лікарнях.

Удар по Академії наук у Києві: головне

Нагадаємо, під час російської атаки 28 вересня у Києві ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. В Оболонському та Дарницькому дрони влучили по території нежитлової забудови, що спричинило задимлення.

Згодом Росія продовжила атакувати столицю реактивними БпЛА вдень, завдавши прямого удару по середмістю. Внаслідок влучання загорілася головна будівля Національної академії наук України в Шевченківському районі.

На місці події одразу розпочалася рятувальна операція. Люди намагалися врятуватися з охопленої вогнем будівлі НАН України, вилазячи через вікна. До ліквідації наслідків залучили всі екстрені та відповідні служби, а місцева влада закликала мешканців не наближатися до місця події.

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За даними Кличка та КМВА, внаслідок удару по Академії наук у Шевченківському районі загинула жінка, ще троє людей зазнали травм і були госпіталізовані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по цивільних об’єктах у Києві та інших регіонах, висловивши співчуття рідним загиблих і запевнивши, що Росія обов’язково отримає відповідь. Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на терор і підтримувати Україну, щоб країна-агресор відчула реальні наслідки своїх дій.

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