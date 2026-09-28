Кривавий удар по Академії наук у Києві: Кличко назвав кількість жертв і постраждалих (оновлено)

Пожежа в будівлі Національної академії наук України після влучання ворожого дрона / © Олександр Сазанович

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У центрі Києва внаслідок удару російського дрона по Шевченківському району 28 вересня загинуло двоє людей. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА та кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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За інформацією Кличка, у Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в нежитлову будівлю загинула жінка. Ще троє людей зазнали поранень, їх госпіталізували медики.

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Згодом міський голова заявив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Триває пошуково-рятувальна операція.

У КМВА також підтвердили загибель жінки внаслідок атаки.

«На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — поінформували у військовій адміністрації.

Водночас Кирієнко стало відомо про про двох жертв атаки — це працівники НАНУ. Ще з кількома працівниками немає зв’язку.

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Нагадаємо, під час російської атаки 28 вересня дронами у Києві зафіксували влучання у трьох районах — Оболонському, Шевченківському та Дарницькому. У Шевченківському районі спалахнула будівля Національної академії наук України, люди вилазять через вікна, намагаючись врятуватися. Через удари є загиблі та травмовані. На місцях працюють екстрені служби.

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