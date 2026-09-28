- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1764
- Время на прочтение
- 1 мин
Кровавый удар по Академии наук в Киеве: Кличко назвал количество жертв и пострадавших (обновлено)
Медики госпитализировали троих пострадавших из-за российской атаки на Шевченковский район столицы.
В центре Киева в результате удара российского дрона по Шевченковскому району 28 сентября погибла женщина. Число пострадавших возросло до четырех.
Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА и корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.
По информации Кличко, в Шевченковском районе в результате попадания вражеского БпЛА в нежилое здание погибла женщина. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали медики.
Впоследствии городской голова заявил, что количество пострадавших выросло до четырех. Продолжается поисково-спасательная операция.
В КГВА также подтвердили гибель женщины в результате атаки.
«К сожалению, стало известно о погибшей женщине в результате вражеского удара в Шевченковском районе. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в военной администрации.
В то же время Кириенко стало известно о двух жертвах атаки — это работники НАНУ. Еще с несколькими работниками нет связи.
Напомним, во время российской атаки 28 сентября дронами в Киеве зафиксировали попадания в трех районах — Оболонском, Шевченковском и Дарницком. В Шевченковском районе вспыхнуло здание Национальной академии наук Украины, люди вылезают через окна, пытаясь спастись. Из-за ударов есть погибшие и травмированые. На местах работают экстренные службы.