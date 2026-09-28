Кровавый удар по Академии наук в Киеве: Кличко назвал количество жертв и пострадавших (обновлено)

Пожар в здании Национальной академии наук Украины после попадания вражеского дрона

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В центре Киева в результате удара российского дрона по Шевченковскому району 28 сентября погибла женщина. Число пострадавших возросло до четырех.

Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА и корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

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По информации Кличко, в Шевченковском районе в результате попадания вражеского БпЛА в нежилое здание погибла женщина. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали медики.

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Впоследствии городской голова заявил, что количество пострадавших выросло до четырех. Продолжается поисково-спасательная операция.

В КГВА также подтвердили гибель женщины в результате атаки.

«К сожалению, стало известно о погибшей женщине в результате вражеского удара в Шевченковском районе. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в военной администрации.

В то же время Кириенко стало известно о двух жертвах атаки — это работники НАНУ. Еще с несколькими работниками нет связи.

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Напомним, во время российской атаки 28 сентября дронами в Киеве зафиксировали попадания в трех районах — Оболонском, Шевченковском и Дарницком. В Шевченковском районе вспыхнуло здание Национальной академии наук Украины, люди вылезают через окна, пытаясь спастись. Из-за ударов есть погибшие и травмированые. На местах работают экстренные службы.

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