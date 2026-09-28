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Атака по Национальной академии наук в Киеве: появилось видео с моментом попадания дрона (жуткие кадры)
По информации киевских Telegram-каналов, Россия нанесла удар по зданию дроном «Герань-5».
В Сети появились видео с момента попадания русского дрона по Национальной академии наук (НАН) в Киеве. После удара в здании вспыхнул пожар.
Видео распространяется рядом Telegram-каналов.
Местные паблики сообщают, что, судя по кадрам, удар по украинской Академии наук был целенаправлен. По информации каналов, Россия нанесла удар по зданию новым реактивным дроном «Герань-5».
После попадания по Академии наук вспыхнул сильный пожар и поднялся густой черный дым.
Атака по Киеву 28 сентября — последние новости
Напомним, посреди дня 28 сентября вражеские беспилотники атаковали Киев. Последствия были зафиксированы в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. Среди целей россиян оказалась Национальная академия наук Украины. Там вспыхнул пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Академии наук и подчеркнул, что Россия должна отвечать за смертельные удары и ощущать реальные последствия.