Атака по Национальной академии наук в Киеве: появилось видео с моментом попадания дрона (жуткие кадры)

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В Сети появились видео с момента попадания русского дрона по Национальной академии наук (НАН) в Киеве. После удара в здании вспыхнул пожар.

Видео распространяется рядом Telegram-каналов.

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Местные паблики сообщают, что, судя по кадрам, удар по украинской Академии наук был целенаправлен. По информации каналов, Россия нанесла удар по зданию новым реактивным дроном «Герань-5».

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После попадания по Академии наук вспыхнул сильный пожар и поднялся густой черный дым.

© соцмережі

Атака по Киеву 28 сентября — последние новости

Напомним, посреди дня 28 сентября вражеские беспилотники атаковали Киев. Последствия были зафиксированы в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. Среди целей россиян оказалась Национальная академия наук Украины. Там вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Академии наук и подчеркнул, что Россия должна отвечать за смертельные удары и ощущать реальные последствия.

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