Атака по Національній академії наук у Києві: з’явилося відео із моментом влучання дрона (моторошні кадри)

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У Мережі з’явилися відео із моментом влучання російського дрона по Національній академії наук (НАН) у Києві. Після удару у будівлі спалахнула пожежа.

Відео поширює низка Telegram-каналів.

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Місцеві пабліки повідомляють, що, судячи з кадрів, удар по українській Академії наук був цілеспрямований. За інформацією каналів, Росія завдала удару по будівлі новим реактивним дроном «Герань-5».

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Після влучання по Академії наук спалахнула сильна пожежа і здійнявся густий чорний дим.

© соцмережі

Атака по Києву 28 вересня — останні новини

Нагадаємо, посеред дня 28 вересня ворожі безпілотники атакували Київ. Наслідки зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Серед цілей росіян опинилася Національній академія наук України. Там спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Академії наук і наголосив, що Росія повинна відповідати за смертельні удари і відчувати реальні наслідки.

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