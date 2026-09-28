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Атака по Національній академії наук у Києві: з’явилося відео із моментом влучання дрона (моторошні кадри)
За інформацією київських Telegram-каналів, Росія завдала удару по будівлі дроном «Герань-5».
У Мережі з’явилися відео із моментом влучання російського дрона по Національній академії наук (НАН) у Києві. Після удару у будівлі спалахнула пожежа.
Відео поширює низка Telegram-каналів.
Місцеві пабліки повідомляють, що, судячи з кадрів, удар по українській Академії наук був цілеспрямований. За інформацією каналів, Росія завдала удару по будівлі новим реактивним дроном «Герань-5».
Після влучання по Академії наук спалахнула сильна пожежа і здійнявся густий чорний дим.
Атака по Києву 28 вересня — останні новини
Нагадаємо, посеред дня 28 вересня ворожі безпілотники атакували Київ. Наслідки зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Серед цілей росіян опинилася Національній академія наук України. Там спалахнула пожежа.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Академії наук і наголосив, що Росія повинна відповідати за смертельні удари і відчувати реальні наслідки.