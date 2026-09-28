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ТСН у соціальних мережах

Удар по НАН у Києві

Удар по НАН у Києві / © Олександр Сазанович

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
1 хв
Удар по НАН у Києві

Атака по Національній академії наук у Києві: з’явилося відео із моментом влучання дрона (моторошні кадри)

За інформацією київських Telegram-каналів, Росія завдала удару по будівлі дроном «Герань-5».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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У Мережі з’явилися відео із моментом влучання російського дрона по Національній академії наук (НАН) у Києві. Після удару у будівлі спалахнула пожежа.

Відео поширює низка Telegram-каналів.

Місцеві пабліки повідомляють, що, судячи з кадрів, удар по українській Академії наук був цілеспрямований. За інформацією каналів, Росія завдала удару по будівлі новим реактивним дроном «Герань-5».

Після влучання по Академії наук спалахнула сильна пожежа і здійнявся густий чорний дим.

© соцмережі

Атака по Києву 28 вересня — останні новини

Нагадаємо, посеред дня 28 вересня ворожі безпілотники атакували Київ. Наслідки зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Серед цілей росіян опинилася Національній академія наук України. Там спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Академії наук і наголосив, що Росія повинна відповідати за смертельні удари і відчувати реальні наслідки.

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