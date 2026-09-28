"Близькі мені люди загинули": Залужний відреагував на удар по Академії наук у Києві

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

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Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний відреагував на черговий кривавий удар російської армії по Києву. Під ворожий обстріл потрапила Національна академія наук, де загинули близькі для дипломата люди.

Про це Залужний написав у Мережі.

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Залужний розповів, що від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ НАНУ стала для нього фактично другим місцем роботи. За словами посла, він знав кожен куточок будівлі, де працювали представники української науки та інтелігенції, а вони знали Залужного.

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«Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули. Лише тому, що любили свою країну. Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності. І все це відбувається у 21 столітті, на очах у всього світу», — йдеться у заяві дипломата.

Залужний наголосив, що НАНУ обов’язково відбудують. Водночас, за його словами, повернути загиблих уже неможливо, а винуватцю цього не пробачать.

Ексголовком ЗСУ також висловив співчуття постраждалим і родинам загиблих.

Атака на Національну академію наук України в Києві — що відомо

Нагадаємо, під час російської атаки 28 вересня у Києві зафіксовано влучання дронів в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. У середмісті ворожий безпілотник поцілив у будівлю Національної академії наук України, через що спалахнула масштабна пожежа. За офіційними даними, внаслідок удару в Шевченківському районі загинула жінка, ще четверо людей постраждали. На місцях працюють усі екстрені служби.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані удари росіян по Києву, Дніпру та інших містах, унаслідок яких є загиблі та пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема будівля Академії наук, фармацевтична компанія та заправки. Він пообіцяв Росії відповідь і закликав партнерів посилити підтримку України та забезпечити реальні наслідки для агресора.

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