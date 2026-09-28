«Близкие мне люди погибли»: Залужный отреагировал на удар по Академии наук в Киеве

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Associated Press

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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на очередной кровавый удар российской армии по Киеву. Под вражеский обстрел попала Национальная академия наук, где погибли близкие для дипломата люди.

Об этом Залужный написал в Сети.

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Залужный рассказал, что с самого начала службы в должности главнокомандующего ВСУ НАНУ стала для него фактически вторым местом работы. По словам посла, он знал каждый уголок здания, где работали представители украинской науки и интеллигенции, а они знали Залужного.

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«Сегодня именно это место подверглось атаке, а близкие мне люди погибли. Только потому, что любили свою страну. Беснующийся варвар решился использовать все описанные и неописанные преступления против человечности. И все это происходит в 21 веке, на виду у всего мира», — говорится в заявлении дипломата.

Залужный отметил, что НАНУ обязательно отстроят. В то же время, по его словам, вернуть погибших уже невозможно, а виновника этого не простят.

Экс-головком ВСУ также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Атака на Национальную академию наук Украины в Киеве — что известно

Напомним, во время российской атаки 28 сентября в Киеве зафиксировано попадание дронов в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В центре вражеский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. По официальным данным, в результате удара в Шевченковском районе погибла женщина, еще четыре человека пострадали. На местах работают все экстренные службы.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары россиян по Киеву, Днепру и другим городам, в результате которых есть погибшие и повреждены гражданские объекты, в частности здание Академии наук, фармацевтическая компания и заправки. Он пообещал ответ России и призвал партнеров усилить поддержку Украины и обеспечить реальные последствия для агрессора.

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