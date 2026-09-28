В Киеве люди вылезали в окна из охваченного огнем здания Академии наук: удалось ли их спасти

В Киеве россияне атаковали здание Академии наук

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Российские войска днем 28 сентября нанесли удар беспилотником по историческому зданию Национальной академии наук в центре Киева. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар, и, пытаясь спастись от огня, люди вылезали в окна.

В Киеве люди пытались спастись из охваченного пламенем здания НАН Украины

Кадрамы делятся киевляне в социальных сетях.

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Как видно на опубликованных видео, спасателям удалось вытащить из огня двух мужчин.

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В то же время, по словам мера Киева Виталия Кличко, в результате удара по НАН Украины в центре Киева известно по меньшей мере об одном погибшем человеке, еще три человека находятся в больницах.

Удар по Академии наук в Киеве: главное

Напомним, во время российской атаки 28 сентября в Киеве вражеские беспилотники ударили в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В Оболонском и Дарницком районах дроны попали по территории нежилой застройки, что повлекло за собой задымление.

Впоследствии Россия продолжила атаковать столицу реактивными БпЛА днем, нанеся прямой удар по центру города. В результате попадания загорелось главное здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.

На месте происшествия началась спасательная операция. Люди пытались спастись из охваченного огнем здания НАН Украины, вылезая через окна. К ликвидации последствий привлекли все экстренные и соответствующие службы, а местные власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

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По данным Кличко и КГВА, в результате удара по Академии наук в Шевченковском районе погибла женщина, а еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по гражданским объектам в Киеве и других регионах, выразив соболезнования родным погибших и заверив, что Россия обязательно получит ответ. Он также призвал международных партнеров реагировать на террор и поддерживать Украину, чтобы страна-агрессор ощутила реальные последствия своих действий.

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