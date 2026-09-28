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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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88
Время на прочтение
1 мин

Попадание в бизнес-центр, горящие авто и «прилеты» в четырех районах: детали вечернего удара по Киеву

Российские войска поздно вечером 28 сентября нанесли повторные удары беспилотниками по Киеву.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Новая атака на Киев

Новая атака на Киев / © ТСН

Поздним вечером 28 сентября, российские войска возобновили удары по Киеву.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Прилеты были в Оболонском, Подольском, Святошинском, и Соломенском районах.

Так, примерно в 21:00 было повторное попадание в нежилое здание в Оболонском районе и попадание в нежилое здание в Соломенском районе.

Через час Кличко сообщил, что:

  • в Соломенском районе, в результате падения БпЛА во двор жилого дома, горят автомобили.

  • в Подольском районе зафиксировано попадание БПЛА в нежилое здание.

  • в Святошинском районе есть попадание БПЛА в трехэтажное здание бизнес-центра.

Напомним, сегодня, 28 сентября, россияне ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе. В результате атаки погибли два человека.

Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.

Президент Зеленский отреагировал на этот удар и пообещал ответ РФ.

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