- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Попадание в бизнес-центр, горящие авто и «прилеты» в четырех районах: детали вечернего удара по Киеву
Российские войска поздно вечером 28 сентября нанесли повторные удары беспилотниками по Киеву.
Поздним вечером 28 сентября, российские войска возобновили удары по Киеву.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Прилеты были в Оболонском, Подольском, Святошинском, и Соломенском районах.
Так, примерно в 21:00 было повторное попадание в нежилое здание в Оболонском районе и попадание в нежилое здание в Соломенском районе.
Через час Кличко сообщил, что:
в Соломенском районе, в результате падения БпЛА во двор жилого дома, горят автомобили.
в Подольском районе зафиксировано попадание БПЛА в нежилое здание.
в Святошинском районе есть попадание БПЛА в трехэтажное здание бизнес-центра.
Напомним, сегодня, 28 сентября, россияне ударили по центру Киева, из-за чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе. В результате атаки погибли два человека.
Люди пытались спастись из охваченного огнем здания, вылезая из него через окна.
Президент Зеленский отреагировал на этот удар и пообещал ответ РФ.