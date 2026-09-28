Атака РФ по Академії наук у Києві забрала життя помічниці Горбуліна: що відомо про Наталію Букало

Атака РФ по НАН у Києві / © Associated Press

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Внаслідок влучання російського безпілотника у будівлю Національної академії наук у Києві загинула Наталія Букало — помічниця колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Горбуліна.

Про це виданню «УП. Життя» повідомила її колега Олександра Ляшенко.

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Смерть Наталії Букало — що відомо

Про загибель Наталії Букало стало відомо після того, як колега спробувала зв’язатися з нею телефоном одразу після обстрілу.

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«Ще не можу це усвідомити: щойно телефонувала колезі, яка працює саме у тій будівлі, звісно, з надією, що почую її голос, але натомість зі слухавки пролунало: "Це її чоловік, вона загинула"», — розповіла Олександра Ляшенко.

Зазначається, що у загиблої залишилися чоловік та донька. Колега також згадала про професійні та особисті якості Наталії, зазначивши її високий рівень організованості та відповідальності у роботі.

«Наталя дуже любила порядок. У неї він був у всьому: від документів до записів телефонних дзвінків, розмов, до розкладів. І цей порядок був зі смаком. Вона мала якийсь такий особливий смак в усьому — все мало бути не просто на своїх місцях, а й так, елегантно. І вона це робила дуже вдало. Така в неї була дуже гарна вдача. Наталя вміла працювати дуже швидко, організовувала процеси», — поділилася Ляшенко.

За словами Олександри Ляшенко, Наталія Букало відрізнялася високим професіоналізмом, виваженістю та відповідальним ставленням до роботи. Вона завжди тримала «прозору, надійну та зрозумілу комунікацію» й мала особливий підхід до організації процесів.

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Колега додає, що Наталі вдало давалося планування заходів — вона розповідала про них заздалегідь, контролювала внесення до плану та коректно нагадувала про них. Також вона мала рису гармонійно керувати проєктами та власним життям.

Олександра Ляшенко також поділилася спогадом про події вересня 2022 року, коли російська ракета влучила поблизу Будинку вчителя у Києві.

«Пригадую, у вересні 2022 року на перехресті поруч був "приліт" ракети, коли постраждав Будинок вчителя. Це так само був вересень і також понеділок. Тоді я Наталі телефонувала і питала, як вона. І Наталя сказала: "Ви знаєте, чи не вперше в житті я спізнювалася на роботу рівно на десять хвилин". І каже: "Мені було так соромно". Ці 10 хвилин не дали її траєкторії руху збігтися з місцем удару російської ракети», — розповіла Ляшенко.

Дата публікації 14:26, 28.09.26 Кількість переглядів 157 Росіяни атакували в Києві Національну академію наук України: палає пожежа

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Нагадаємо, у Києві під час російської атаки 28 вересня ворожі безпілотники впали в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах.

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Також у Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Через атаку постраждало четверо людей. А кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко стало відомо про двох жертв атаки — це працівники НАНУ. Ще з кількома працівниками немає зв’язку.

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