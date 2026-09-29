ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
1 хв

Під Києвом пожежі через нові удари РФ: поранені люди, а атака досі триває — що і де летить

Окупанти атакують Київську область реактивними безпілотниками з кількох напрямків, у Бучанському районі через влучання загорілися житлові будинки — рятувальники врятували двох людей та ліквідували масштабну пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки на Київщину

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС у Київській області

Атака російських дронів на Київську область триває.

Двох людей врятовано внаслідок російської атаки у Бучанському районі. Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

«Внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м. Постраждалих госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Що зараз летить на Київщину

Частина Київської області охоплена повітряною тривогою.

У Повітряних силах повідомили, що летить на Ктївську область.

  • Київщина: Реактивний БпЛА на/повз Богуслав північним курсом

  • Київщина: реактивний БпЛА курсом на Васильків з півдня.

  • Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Києва.

  • Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів.

А зранку на Київ полетіли ворожі безпілотники. У двох районах столиці — падіння уламків і пожежа у багатоповерхівці.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie