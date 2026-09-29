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- Київ
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Під Києвом пожежі через нові удари РФ: поранені люди, а атака досі триває — що і де летить
Окупанти атакують Київську область реактивними безпілотниками з кількох напрямків, у Бучанському районі через влучання загорілися житлові будинки — рятувальники врятували двох людей та ліквідували масштабну пожежу.
Атака російських дронів на Київську область триває.
Двох людей врятовано внаслідок російської атаки у Бучанському районі. Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.
«Внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м. Постраждалих госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.
Що зараз летить на Київщину
Частина Київської області охоплена повітряною тривогою.
У Повітряних силах повідомили, що летить на Ктївську область.
Київщина: Реактивний БпЛА на/повз Богуслав північним курсом
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Васильків з півдня.
Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Києва.
Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів.
А зранку на Київ полетіли ворожі безпілотники. У двох районах столиці — падіння уламків і пожежа у багатоповерхівці.