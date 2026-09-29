Під Києвом пожежі через нові удари РФ: поранені люди, а атака досі триває — що і де летить

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС у Київській області

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Атака російських дронів на Київську область триває.

Двох людей врятовано внаслідок російської атаки у Бучанському районі. Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

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«Внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м. Постраждалих госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

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Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ДСНС у Київській області

Що зараз летить на Київщину

Частина Київської області охоплена повітряною тривогою.

У Повітряних силах повідомили, що летить на Ктївську область.

Київщина: Реактивний БпЛА на/повз Богуслав північним курсом

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Васильків з півдня.

Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Києва.

Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів.

А зранку на Київ полетіли ворожі безпілотники. У двох районах столиці — падіння уламків і пожежа у багатоповерхівці.

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