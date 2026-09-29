- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 513
- Время на прочтение
- 1 мин
Под Киевом пожары из-за новых ударов РФ: ранены люди, а атака продолжается — что и где летит
Оккупанты атакуют Киевскую область реактивными беспилотниками по нескольким направлениям, в Бучанском районе из-за попадания загорелись жилые дома — спасатели спасли двух человек и ликвидировали масштабный пожар.
Атака российских дронов на Киевскую область продолжается.
Два человека спасены в результате российской атаки в Бучанском районе. Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.
«В результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.
Что сейчас летит на Киевщину
Часть Киевской области охвачена воздушной тревогой.
В Воздушных силах сообщили, что летит на Ктовскую область.
Киевщина: Реактивный БпЛА на/мимо Богуслава северным курсом
Киевщина: реактивный БПЛА курсом на Васильков с юга.
Реактивный БпЛА вдоль Киевского водохранилища по направлению к Киеву.
Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Славутича курсом на Киевщину.
Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов.
А утром в Киев полетели вражеские беспилотники. В двух районах столицы падение обломков и пожар в многоэтажке.