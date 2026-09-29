Под Киевом пожары из-за новых ударов РФ: ранены люди, а атака продолжается — что и где летит

Последствия атаки на Киевщину / © ГСЧС в Киевской области

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Атака российских дронов на Киевскую область продолжается.

Два человека спасены в результате российской атаки в Бучанском районе. Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.

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«В результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

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Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Последствия попадания российских БПлА по Бучанскому району / © ГСЧС в Киевской области

Наслідки влучання російських БПлА по Бучанському району / © ГСЧС в Киевской области

Что сейчас летит на Киевщину

Часть Киевской области охвачена воздушной тревогой.

В Воздушных силах сообщили, что летит на Ктовскую область.

Киевщина: Реактивный БпЛА на/мимо Богуслава северным курсом

Киевщина: реактивный БПЛА курсом на Васильков с юга.

Реактивный БпЛА вдоль Киевского водохранилища по направлению к Киеву.

Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Славутича курсом на Киевщину.

Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов.

А утром в Киев полетели вражеские беспилотники. В двух районах столицы падение обломков и пожар в многоэтажке.

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