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После баллистики — новая атака: РФ рано утром ударила по Киеву, "прилетело" в двух районах, в многоэтажке пожар (обновлено)
В двух районах столицы падение обломков и пожар в многоэтажке, есть пострадавший.
Россия утром 29 сентября снова ударила по Киеву, прилетело в двух районах, в многоэтажке начался пожар.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram и ГСЧС Украины.
В Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажном жилом доме произошло возгорание на крыше.
Кроме того, по данным ГСЧС, зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. Один человек пострадал, еще 10 были эвакуированы на свежий воздух.
В Соломенском районе обломки рухнули на территории частного жилого дома.
«В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома», — уточнили в ГСЧС.
Все возгорания ликвидированы.
Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов.
Ранее мы писали о том, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.