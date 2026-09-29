Тушение пожара

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Россия утром 29 сентября снова ударила по Киеву, прилетело в двух районах, в многоэтажке начался пожар.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram и ГСЧС Украины.

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В Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажном жилом доме произошло возгорание на крыше.

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Кроме того, по данным ГСЧС, зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. Один человек пострадал, еще 10 были эвакуированы на свежий воздух.

В Соломенском районе обломки рухнули на территории частного жилого дома.

«В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома», — уточнили в ГСЧС.

Все возгорания ликвидированы.

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Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов.

Ранее мы писали о том, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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