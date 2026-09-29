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В Киеве после атаки РФ возникли пожары: власти сообщили о последствиях обстрела
В Печерском районе загорелось нежилое здание, а в Соломенском зафиксировали падение обломков и попадание в административное здание объекта инфраструктуры.
В результате российской атаки баллистическими ракетами в Киеве возникли последствия в двух районах столицы.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
«По предварительной информации, в Печерском районе возникло возгорание в нежилом здании», — говорится в сообщении.
Кроме того, в КМВА сообщили, что в Соломенском районе обломки упали на открытой территории.
В то же время глава столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в административное здание объекта инфраструктуры в Соломенском районе.
«В Соломенском районе попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения», — сообщил Кличко.
Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. Во время разборки завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.