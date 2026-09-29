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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве после атаки РФ возникли пожары: власти сообщили о последствиях обстрела

В Печерском районе загорелось нежилое здание, а в Соломенском зафиксировали падение обломков и попадание в административное здание объекта инфраструктуры.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг обстрелял Киев

Враг обстрелял Киев / © Getty Images

В результате российской атаки баллистическими ракетами в Киеве возникли последствия в двух районах столицы.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

«По предварительной информации, в Печерском районе возникло возгорание в нежилом здании», — говорится в сообщении.

Кроме того, в КМВА сообщили, что в Соломенском районе обломки упали на открытой территории.

В то же время глава столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в административное здание объекта инфраструктуры в Соломенском районе.

«В Соломенском районе попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения», — сообщил Кличко.

Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. Во время разборки завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.

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