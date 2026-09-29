Після балістики — нова атака: РФ зрання вдарила по Києву, “прилетіло” у двох районах, у багатоповерхівці пожежа

Гасіння пожежі

Реклама

Росія зранку 29 вересня знову вдарила по Києву, «прилетіло» у двох районах, у багатоповерхівці почалася пожежа.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Реклама

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинку сталося загоряння на даху.

Реклама

У Солом’янському районі уламки впали на території приватного житлового будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів.

Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Новини партнерів

Новини партнерів