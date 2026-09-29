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- Київ
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Після балістики — нова атака: РФ зрання вдарила по Києву, “прилетіло” у двох районах, у багатоповерхівці пожежа
У двох районах столиці — падіння уламків і пожежа у багатоповерхівці.
Росія зранку 29 вересня знову вдарила по Києву, «прилетіло» у двох районах, у багатоповерхівці почалася пожежа.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинку сталося загоряння на даху.
У Солом’янському районі уламки впали на території приватного житлового будинку.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів.
Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.