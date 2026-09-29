Людей предупредили о новой опасности после атаки на Киев и область: какие города задело

Киев / © unsplash.com

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После очередной атаки на Киев и область 29 сентября экологи зафиксировали временное ухудшение воздуха. Основной угрозой стала мелкодисперсная пыль, которая больше всего влияет на здоровье детей и пожилых людей.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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В Броварах и Обухове отмечено временное ухудшение показателей качества воздуха.

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Как свидетельствуют данные мониторинговых постов, главным фактором загрязнения стала мелкодисперсная пыль. Ее длительное влияние способно вызывать проблемы с дыханием у малышей, пожилых людей, а также тех, у кого повышенная чувствительность к раздражениям.

В то же время, в остальных контролируемых населенных пунктах Киевщины никаких превышений предельно допустимых концентраций химических или биологических соединений в воздухе не обнаружено.

Радиационный фон (уровень гамма-излучения) на территории области остается в пределах нормы.

Атака на Киев и область 29 сентября — что известно

Напомним, из-за ночной атаки российских дронов на Киевщину в Бучанском районе загорелся частный дом и соседняя кровля. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м и спасли двух человек.

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Утром 29 сентября россияне ударили дронами по Киеву: в Голосеевском районе обломки упали на крышу 5-этажки и произошло попадание в 6-этажное здание, где пострадал человек. В Соломенском районе повреждены два частных дома.

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