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Людей предупредили о новой опасности после атаки на Киев и область: какие города задело
Специалисты предостерегают жителей Киевщины об опасности для дыхательной системы.
После очередной атаки на Киев и область 29 сентября экологи зафиксировали временное ухудшение воздуха. Основной угрозой стала мелкодисперсная пыль, которая больше всего влияет на здоровье детей и пожилых людей.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
В Броварах и Обухове отмечено временное ухудшение показателей качества воздуха.
Как свидетельствуют данные мониторинговых постов, главным фактором загрязнения стала мелкодисперсная пыль. Ее длительное влияние способно вызывать проблемы с дыханием у малышей, пожилых людей, а также тех, у кого повышенная чувствительность к раздражениям.
В то же время, в остальных контролируемых населенных пунктах Киевщины никаких превышений предельно допустимых концентраций химических или биологических соединений в воздухе не обнаружено.
Радиационный фон (уровень гамма-излучения) на территории области остается в пределах нормы.
Атака на Киев и область 29 сентября — что известно
Напомним, из-за ночной атаки российских дронов на Киевщину в Бучанском районе загорелся частный дом и соседняя кровля. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м и спасли двух человек.
Утром 29 сентября россияне ударили дронами по Киеву: в Голосеевском районе обломки упали на крышу 5-этажки и произошло попадание в 6-этажное здание, где пострадал человек. В Соломенском районе повреждены два частных дома.