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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Масштабный сбой в приложении «Киев Цифровой»: что произошло и какие услуги не работают

В настоящее время возникли временные трудности с авторизацией и цифровой подписью в приложении «Киев Цифровой» и на портале услуг Киева.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Приложение "Киев Цифровой"

Применение «Киев Цифровой»

Во второй половине 29 сентября в работе мобильного приложения «Киев Цифровой» и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба приложения «Киев Цифровой».

В компании отметили, что сейчас возникли временные сложности с авторизацией и цифровой подписью.

«В связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем могут возникать трудности с авторизацией и использованием цифровой подписи на Портале услуг Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что проблема временная и скоро все услуги восстановят.

Скандал с исчезновением денег киевлян с транспортных карт — что известно

Напомним, после введения новых тарифов на общественный транспорт в Киеве у горожан возникли проблемы с возвратом средств. С 15 июля стоимость поездки выросла от 8 до 30 гривен. В то же время, до 14 сентября киевляне еще могли использовать поездки, приобретенные по старому тарифу — 6,5 гривны. Неиспользованные поездки должны были автоматически конвертироваться в средства на «Кошельке» транспортной карты.

Впрочем, 15 сентября часть пользователей увидела на карточках нулевой баланс вместо ожидаемого возврата средств. В команде Киев Цифрового заявили, что причиной стала техническая неисправность, и пообещали вернуть деньги пользователям постепенно до конца недели.

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