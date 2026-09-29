Масштабный сбой в приложении «Киев Цифровой»: что произошло и какие услуги не работают

Применение «Киев Цифровой»

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Во второй половине 29 сентября в работе мобильного приложения «Киев Цифровой» и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба приложения «Киев Цифровой».

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В компании отметили, что сейчас возникли временные сложности с авторизацией и цифровой подписью.

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«В связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем могут возникать трудности с авторизацией и использованием цифровой подписи на Портале услуг Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что проблема временная и скоро все услуги восстановят.

Скандал с исчезновением денег киевлян с транспортных карт — что известно

Напомним, после введения новых тарифов на общественный транспорт в Киеве у горожан возникли проблемы с возвратом средств. С 15 июля стоимость поездки выросла от 8 до 30 гривен. В то же время, до 14 сентября киевляне еще могли использовать поездки, приобретенные по старому тарифу — 6,5 гривны. Неиспользованные поездки должны были автоматически конвертироваться в средства на «Кошельке» транспортной карты.

Впрочем, 15 сентября часть пользователей увидела на карточках нулевой баланс вместо ожидаемого возврата средств. В команде Киев Цифрового заявили, что причиной стала техническая неисправность, и пообещали вернуть деньги пользователям постепенно до конца недели.

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