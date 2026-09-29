У Києві чоловіка підозрюють у погрозі вбивством лідеру єврейської громади: деталі справи

Єврейська кіпа / © pixabay.com

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У Києві 44-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у розпалюванні національної та релігійної ворожнечі. Також йдеться про погрозу вбивством духовному лідеру єврейської громади України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо про справу

За даними Деснянської окружної прокуратури Києва, чоловік щонайменше від березня 2026 року систематично публікував у Facebook дописи із закликами до насильства щодо іудеїв.

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Як встановило слідство, киянин, який працює будівельником, у своїх публікаціях також закликав підпалювати синагоги та відбирати майно у людей, проти яких були спрямовані його дописи.

В одній із публікацій, за матеріалами слідства, чоловік висловив погрозу вбивством на адресу духовного лідера єврейської громади України. Правоохоронці зазначають, що погроза була висловлена через релігійну нетерпимість.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та іншими ознаками, а також за ч. 2 ст. 129 ККУ — погроза вбивством, вчинена з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував конфлікт із перехожим через музику та погрожував йому зброєю. Інцидент стався у гаражному кооперативі на проспекті Голосіївському. Правоохоронці затримали порушника, яким виявився військовослужбовець. За його словами, причиною конфлікту стала іноземна музика, яку слухав перехожий. Матеріали справи передали до ДБР для подальшого розслідування.

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