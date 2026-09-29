Призывал жечь синагоги: в Киеве мужчина угрожал убийством главному раввину Украины (обновлено)

Еврейская кипа / © pixabay.com

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В Киеве 44-летнему местному жителю сообщили о подозрении в разжигании национальной и религиозной розни. Также речь идет об угрозе убийства духовному лидеру еврейской общины Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно о деле

По данным Деснянской окружной прокуратуры Киева, мужчина, по меньшей мере, с марта 2026 года систематически публиковал в Facebook сообщения с призывами к насилию в отношении иудеев.

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Как установило следствие, работающий строителем киевлянин в своих публикациях также призвал поджигать синагоги и отбирать имущество у людей, против которых были направлены его сообщения.

В одной из публикаций, по материалам следствия, мужчина выразил угрозу убийством в адрес духовного лидера еврейской общины Украины. Правоохранители отмечают, что угроза была высказана из-за религиозной нетерпимости.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и других признаков, а также по ч. 2 ст. 129 УК — угроза убийства, совершенная по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

Как детализировали в полиции Киева , мужчина также угрожал убийством военным и правоохранителям, а также причинением вреда их имуществу.

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За совершенное подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина устроил конфликт с прохожим из-за музыки и угрожал ему оружием. Инцидент произошел в гаражном кооперативе по проспекту Голосеевскому. Правоохранители задержали нарушителя, которым оказался военнослужащий. По его словам, причиной конфликта стала иностранная музыка, которую слушал прохожий. Материалы дела были переданы в ДБР для дальнейшего расследования.

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