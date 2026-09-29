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РФ ударила по депо "Киев-Пассажирский" и бизнес-центрам в Киеве: Зеленский показал последствия (жуткие фото)
По словам Зеленского, во время ночной атаки российские войска били по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Во вторник, 29 сентября, Россия нанесла удар по депо станции «Киев-Пассажирский», дата- и бизнес-центрам, жилым домам.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, во время ночной атаки российские войска били по гражданской и энергетической инфраструктуре. В частности, в Одесской области повреждено учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.
Под ударом оказались девять областей
Под ударом также оказались:
Киевщина,
Днепровщина,
Харьковщина,
Сумщина,
Донетчина,
Запорожье,
Житомирщина,
Волынь,
Ровенщина.
Там повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.
Как отработала ПВО по вражеским целям
Зеленский отметил, что во время атаки украинская ПВО сбивала, в частности, баллистические ракеты. Он поблагодарил силы, вовлеченные в защиту воздушного пространства, а также международных партнеров за поддержку украинской противовоздушной обороны.
В частности, президент отметил США и Норвегию за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему, а также Францию и Германию за недавние пакеты поддержки ПВО.
«Фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов в наших городах и громадах», — заявил Зеленский.
Атака РФ по Украине 29 сентября — что известно
Напомним, утром 29 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате удара зафиксировали попадание и падение обломков в двух районах столицы. В Голосеевском районе вспыхнул пожар на крыше пятиэтажки, а также произошло попадание в шестиэтажный жилой дом — пострадал один человек. В Соломенском районе обломки повредили два частных дома.
Ночью российские войска атаковали Украину ракетами и более 150 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей. Попадания зафиксировали на 24 локациях.