РФ ударила по депо "Киев-Пассажирский" и бизнес-центрам в Киеве: Зеленский показал последствия (жуткие фото)

Атака на Киев 29 сентября / © Управление ГСЧС Киева

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Во вторник, 29 сентября, Россия нанесла удар по депо станции «Киев-Пассажирский», дата- и бизнес-центрам, жилым домам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, во время ночной атаки российские войска били по гражданской и энергетической инфраструктуре. В частности, в Одесской области повреждено учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

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Под ударом оказались девять областей

Под ударом также оказались:

Киевщина,

Днепровщина,

Харьковщина,

Сумщина,

Донетчина,

Запорожье,

Житомирщина,

Волынь,

Ровенщина.

Там повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Как отработала ПВО по вражеским целям

Зеленский отметил, что во время атаки украинская ПВО сбивала, в частности, баллистические ракеты. Он поблагодарил силы, вовлеченные в защиту воздушного пространства, а также международных партнеров за поддержку украинской противовоздушной обороны.

В частности, президент отметил США и Норвегию за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему, а также Францию и Германию за недавние пакеты поддержки ПВО.

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«Фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов в наших городах и громадах», — заявил Зеленский.

Атака РФ по Украине 29 сентября — что известно

Напомним, утром 29 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате удара зафиксировали попадание и падение обломков в двух районах столицы. В Голосеевском районе вспыхнул пожар на крыше пятиэтажки, а также произошло попадание в шестиэтажный жилой дом — пострадал один человек. В Соломенском районе обломки повредили два частных дома.

Ночью российские войска атаковали Украину ракетами и более 150 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей. Попадания зафиксировали на 24 локациях.

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