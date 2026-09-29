РФ вдарила по депо «Київ-Пасажирський» та бізнес-центрах у Києві: Зеленський показав наслідки (моторошні фото)

Атака на Київ 29 вересня / © Управління ДСНС Києва

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У вівторок, 29 вересня, Росія завдала удару по депо станції «Київ-Пасажирський», дата- та бізнес-центрах, житлових будинках.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, під час нічної атаки російські війська били по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Зокрема, на Одещині пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

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Під ударом опинилися дев’ять областей

Під ударом також опинилися:

Київщина,

Дніпровщина,

Харківщина,

Сумщина,

Донеччина,

Запоріжжя,

Житомирщина,

Волинь,

Рівненщина.

Там пошкоджено енергетичні об’єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Як відпрацювала ППО по ворожих цілях

Зеленський зазначив, що під час атаки українська ППО збивала, зокрема, балістичні ракети. Він подякував силам, залученим до захисту повітряного простору, а також міжнародним партнерам за підтримку української протиповітряної оборони.

Зокрема, президент відзначив США та Норвегію за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього, а також Францію та Німеччину — за нещодавні пакети підтримки ППО.

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«Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах», — заявив Зеленський.

Атака РФ по Україні — що відомо

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