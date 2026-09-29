Після атаки РФ у Києві вирує пожежа: що відомо

Пожежа / © pixabay.com

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У Подільському районі Києва після російської атаки ввечері 29 вересня спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 29 вересня — що відомо

Спочатку мер столиці повідомив про влучання у нежитлову забудову у Святошинському районі та виїзд екстрених служб.

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Згодом він уточнив локацію надзвичайної ситуації та повідомив про наслідки.

«Уточнення: влучання на територію нежитлової забудови в Подільському районі. Вирує пожежа, екстрені служби на місці», — написав Кличко.

Наразі детальнішої інформації про масштаби займання, руйнування і можливих постраждалих немає. Всі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки на місці події.

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Нагадаємо, вранці 29 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару зафіксовано влучання і падіння уламків у двох районах столиці.

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Також у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська. Тоді у столиці пролунала серія вибухів.

Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

До слова, російські військові атакували Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила у школу, де в укритті перебувало близько 40 дітей.

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