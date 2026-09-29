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Після атаки РФ у Києві вирує пожежа: що відомо
Після вечірньої атаки РФ у Києві пролунали вибухи, а згодом стало відомо про влучання у нежитлову забудову.
У Подільському районі Києва після російської атаки ввечері 29 вересня спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 29 вересня — що відомо
Спочатку мер столиці повідомив про влучання у нежитлову забудову у Святошинському районі та виїзд екстрених служб.
Згодом він уточнив локацію надзвичайної ситуації та повідомив про наслідки.
«Уточнення: влучання на територію нежитлової забудови в Подільському районі. Вирує пожежа, екстрені служби на місці», — написав Кличко.
Наразі детальнішої інформації про масштаби займання, руйнування і можливих постраждалих немає. Всі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки на місці події.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, вранці 29 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Внаслідок удару зафіксовано влучання і падіння уламків у двох районах столиці.
Також у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська. Тоді у столиці пролунала серія вибухів.
Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
До слова, російські військові атакували Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила у школу, де в укритті перебувало близько 40 дітей.