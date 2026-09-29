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После атаки РФ в Киеве полыхает пожар: что известно
После вечерней атаки РФ в Киеве раздались взрывы, а впоследствии стало известно о попадании в нежилую застройку.
В Подольском районе Киева после российской атаки вечером 29 сентября загорелся пожар на территории нежилой застройки.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 29 сентября — что известно
Сначала мэр столицы сообщил о попадании в нежилую застройку в Святошинском районе и выезде экстренных служб.
Впоследствии мэр уточнил локацию чрезвычайной ситуации и сообщил о последствиях.
Уточнение: попадание на территорию нежилой застройки в Подольском районе. Бурлит пожар. Экстренные службы на месте», — написал Виталий Кличко.
Подробной информации о масштабах возгорания, разрушения и возможных пострадавших нет. Все профильные службы продолжают ликвидировать последствия на месте происшествия.
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Напомним, утром 29 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате удара зафиксировали попадание и падение обломков в двух районах столицы.
Также в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска. Тогда в столице раздалась серия взрывов.
Ранее мы писали о том, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
К слову, российские военные атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в школу, где в укрытии находились около 40 детей.