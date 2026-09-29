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- Киев
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Ужасная трагедия в Борисполе: мать выбросила новорожденную дочь с 6 этажа
В Борисполе женщину подозревают в убийстве новорожденной дочери: ребенок упал с 6 этажа.
В Борисполе под Киевом горе-мать выбросила свою новорожденную дочь из окна шестого этажа. Ребенок погиб.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
По данным следствия, 3 сентября 2026 года женщина родила в больнице живого жизнеспособного ребенка. 8 сентября ее вместе с новорожденной выписали из роддома, после чего семья вернулась домой в Борисполь.
В тот же день мужчина поехал в ГРАГС, чтобы зарегистрировать дочь. Женщина осталась с младенцем в квартире одна.
По версии следствия она вышла на балкон квартиры на шестом этаже и выбросила новорожденного вниз. В результате падения девочка получила тяжелые травмы головы, грудной клетки и живота с повреждениями внутренних органов. Ее доставили в реанимацию, однако в тот же день она скончалась.
Подозреваемая отказывается давать показания. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов (ст. 117 УК Украины).
Напомним, мы уже писали об этом случае, но тогда еще не были известны детали трагедии. В начале сентября стало известно, что в Борисполе пятидневный ребенок умер в результате падения с шестого этажа. По словам очевидцев, мать выпустила младенца из рук, находясь на балконе.