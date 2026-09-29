Жахлива трагедія у Борисполі: мати викинула новонароджену доньку з 6 поверху

Скинула немовля з балкона в день виписки з пологового: на Київщині затримали матір дитини / © Pexels

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У Борисполі під Києвом горе-мати викинула свою новонароджену доньку з вікна шостого поверху. Дитина загинула.

Про це передає Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, 3 вересня 2026 року жінка народила у лікарні живу життєздатну дитину. 8 вересня її разом із новонародженою виписали з пологового, після чого родина повернулася додому до Борисполя.

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Того ж дня чоловік поїхав до ДРАЦСу, щоб зареєструвати доньку. Жінка залишилася з немовлям у квартирі сама.

За версією слідства, вона вийшла на балкон квартири на шостому поверсі та викинула новонароджену дитину вниз. Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжкі травми голови, грудної клітки та живота з ушкодженнями внутрішніх органів. Її доправили до реанімації, однак того ж дня вона померла.

Наразі підозрювана відмовляється давати показання. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).

Нагадаємо, ми уже писали про цей випадок, але тоді ще не були відомі деталі трагедії. На початку вересня стало відомо, що у Борисполі п’ятиденна дитина померла внаслідок падіння з шостого поверху. За словами очевидців, мати випустила немовля з рук, перебуваючи на балконі.

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