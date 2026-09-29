Две полутонные боеголовки под подъездом: как в Киеве спасали жилой квартал после ракетного удара

Чудо в Киеве: две недетонированные боеголовки баллистических ракет упали вплотную к домам / © Полиция Киева

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Вблизи жилых домов в Соломенском районе Киева взрывотехники обезвредили несдетонированные боевые части двух баллистических ракет.

Об этом сообщает полиция столицы.

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Части ракет упали прямо в упор жилых многоэтажек во время ночной вражеской атаки.

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Вес каждого боевого заряда — около полутонны. К счастью, они не сдетонировали.

Полицейские взрывотехники перевели боевые части в безопасное состояние. В дальнейшем, с помощью специальной техники совместно со спасателями, эти фрагменты будут вывезены для дальнейшего обезвреживания на специальном полигоне.

Полиция призывает граждан при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не касаться и немедленно сообщать о находке по телефонам 102 или 101.

Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов. По словам президента Зеленского, во время ночной атаки российские войска били по гражданской и энергетической инфраструктуре.

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Утром после баллистика Киев снова атаковали вражеские дроны.

Ранее мы писали о том, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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