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В Киеве возможны перебои с оплатой проезда: что стоит сделать пассажирам до 22:00
В настоящее время отдельные способы электронной оплаты проезда в Киеве могут работать с задержками или временно не считываться.
Вечером 29 сентября и утром 30 сентября в Киеве возможны сбои в работе цифровых сервисов, включая оплату проезда. Это связано с ремонтными работами после российских атак на инфраструктуру.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Технические работы по оплате проезда — что известно
Как отмечают в городской администрации, технические мероприятия являются вынужденным шагом из-за постоянного огневого поражения.
«Из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы начнут сегодня в 22:00 и продолжат ориентировочно в первой половине завтрашнего дня, 30 сентября», — заявили в КГГА.
В настоящее время отдельные способы электронной оплаты могут работать с задержками или временно не считываться.
Как оплачивать проезд пассажирам в Киеве
В КГГА призывают жителей и гостей столицы учесть возможные трудности и при возможности отдавать предпочтение расчету банковской картой.
«Если у вас нет возможности оплатить проезд банковской картой, рекомендуем заблаговременно приобрести необходимое количество поездок до 22:00 сегодня», — предупредили в администрации.
В ведомстве также уточнили правила использования билетов в период сбоев:
Поездки, приобретенные до 22:00 29 сентября, можно будет свободно валидировать в транспорте в течение всего периода работ.
Поездки, приобретенные во время проведения работ, временно не будут валидироваться, однако они сохранятся на счетах и станут доступны сразу после восстановления системы.
В КГГА подчеркнули, что эти проблемы временные, извинились за неудобства и заверили, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы систем.
Общественный транспорт в Киеве — последние новости
Напомним, во второй половине дня 29 сентября в работе мобильного приложения Киев Цифровой и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.
Ранее мы писали, что после введения новых тарифов на общественный транспорт в Киеве у горожан возникли проблемы с возвратом средств. С 15 июля стоимость поездки выросла от 8 до 30 гривен.
Впрочем, 15 сентября часть пользователей увидела на карточках нулевой баланс вместо ожидаемого возврата средств. В команде «Киева Цифрового» заявили, что причиной стала техническая неисправность.