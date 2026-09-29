В Киеве возможны перебои с оплатой проезда: что стоит сделать пассажирам до 22:00

Оплата метро / © УНИАН

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Вечером 29 сентября и утром 30 сентября в Киеве возможны сбои в работе цифровых сервисов, включая оплату проезда. Это связано с ремонтными работами после российских атак на инфраструктуру.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Технические работы по оплате проезда — что известно

Как отмечают в городской администрации, технические мероприятия являются вынужденным шагом из-за постоянного огневого поражения.

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«Из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы начнут сегодня в 22:00 и продолжат ориентировочно в первой половине завтрашнего дня, 30 сентября», — заявили в КГГА.

В настоящее время отдельные способы электронной оплаты могут работать с задержками или временно не считываться.

Как оплачивать проезд пассажирам в Киеве

В КГГА призывают жителей и гостей столицы учесть возможные трудности и при возможности отдавать предпочтение расчету банковской картой.

«Если у вас нет возможности оплатить проезд банковской картой, рекомендуем заблаговременно приобрести необходимое количество поездок до 22:00 сегодня», — предупредили в администрации.

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В ведомстве также уточнили правила использования билетов в период сбоев:

Поездки, приобретенные до 22:00 29 сентября , можно будет свободно валидировать в транспорте в течение всего периода работ.

Поездки, приобретенные во время проведения работ, временно не будут валидироваться, однако они сохранятся на счетах и станут доступны сразу после восстановления системы.

В КГГА подчеркнули, что эти проблемы временные, извинились за неудобства и заверили, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы систем.

Общественный транспорт в Киеве — последние новости

Напомним, во второй половине дня 29 сентября в работе мобильного приложения Киев Цифровой и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.

Ранее мы писали, что после введения новых тарифов на общественный транспорт в Киеве у горожан возникли проблемы с возвратом средств. С 15 июля стоимость поездки выросла от 8 до 30 гривен.

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Впрочем, 15 сентября часть пользователей увидела на карточках нулевой баланс вместо ожидаемого возврата средств. В команде «Киева Цифрового» заявили, что причиной стала техническая неисправность.

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