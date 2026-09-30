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- Киев
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"Бабье лето" отступает: погода в Киеве ухудшится — синоптики предупредили о похолодании
В конце сентября в столице и Киевской области ожидается комфортная сухая погода.
В среду и четверг, 30 сентября и 1 октября, в Киевской области и в столице сохранится сухая и умеренно тёплая погода.
По данным Украинского гидрометцентра, 30 сентября в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области днем составит от +15 до +20 градусов тепла, в столице ожидается до +16…+18 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik прогнозируют, что 30 сентября в Киеве утром и вечером будет ясная погода, а днём небо может затянуться облаками, однако ненадолго. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла.
В четверг, 1 октября, небо в столице будет ясным недолго: уже днём оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +8 градусов тепла ночью до +18 градусов днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 сентября.
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