РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами: вспыхнули пожары, возросло число погибших (жуткие фото)

Атака по Киеву / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

По состоянию на утро 30 сентября известно, что в Киеве в результате ракетно-дроновой атаки РФ погибли два человека.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама

Сначала проинформировали об одной жертве. Позже добавили, что из-за российской атаки погиб еще один человек. Второй жертвой россиян стала женщина.

Реклама

Всего в результате вражеской атаки погибли 2 человека, пострадали — 4 человека.

Пожары и разрушения: какие районы столицы пострадали

В ГСЧС Киева уточнили последствия российской атаки на столицу. Пожар и разрушение произошли в четырех районах города.

Святошинский район: Там загорелся одноэтажный жилой дом. Также повреждено около десяти частных домов. В результате атаки погиб один человек, еще четыре человека пострадали.

Подольский район: Вечером 29 сентября в результате попадания в нежилое здание возник пожар на кровле и стройматериалах на последнем, шестом этаже. В ночь на 30 сентября по другому адресу из-за российской атаки вспыхнуло складское здание. Пожарные оперативно ликвидировали оба пожара. Кроме того, еще по одному адресу загорелись второй этаж и кровля двухэтажного дома. Там также произошло разрушение первого этажа.

Голосеевский район: в районе загорелись баня, бытовка и бетоносмеситель. Пожар был ликвидирован. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Соломенский район Там после атаки загорелся травяной настил на открытой территории. Пожар был ликвидирован.

Атака РФ по Украине 30 сентября — что известно

Напомним, утром Россия атакует центр и запад Украины. Около 7 утра в Киеве, Луцке и Ровно раздались взрывы. По данным мониторинговых каналов, вероятнее всего, оккупанты обстреливаются новыми реактивными дронами «Герань».

Также ночью Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В результате атаки погиб ребенок, еще три человека пострадали. В Вышгороде спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома трех человек.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров