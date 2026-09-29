В Киеве после атаки РФ заметили обломки на одном из мостов: что известно

Пенный мост / © УНИАН

Реклама

Вечером 29 сентября в Киеве во время воздушной атаки обломки предварительно упали на Южный мост.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и очевидцы.

Реклама

Атака РФ на Киев 29 сентября — что известно

По сообщениям из социальных сетей, в районе мостового перехода были видны последствия падения обломков после работы сил противовоздушной обороны.

Реклама

Официальная информация от Киевской городской военной администрации (КМВА) и профильных служб о возможных разрушениях, масштабах повреждений инфраструктуры или наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 29 вересня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Подольском районе Киева после российской атаки вечером 29 сентября разгорелся пожар на территории нежилой застройки.

Также еще утром 29 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание и падение обломков в двух районах столицы.

Также в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска. Тогда в столице раздалась серия взрывов.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров