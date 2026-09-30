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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Россия атакует Киев баллистическими ракетами: в столице раздаются взрывы

Среди вероятных целей противника — Киев и прилегающие территории.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атакует Киев

Враг атакует Киев / © Getty Images

В ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистические ракеты.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

По информации мониторинговых каналов, из Курской и Брянской областей России в направлении украинской столицы могли запустить ракеты Циркон.

В то же время жители Киева сообщают о многочисленных взрывах, произошедших в городе.

Ранее сообщалось, что во время ночных российских обстрелов Киева вплотную к жилым домам упали боевые части двух баллистических ракет.

Мы ранее информировали, что в Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

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