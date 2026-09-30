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Россия атакует Киев баллистическими ракетами: в столице раздаются взрывы
Среди вероятных целей противника — Киев и прилегающие территории.
В ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистические ракеты.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
По информации мониторинговых каналов, из Курской и Брянской областей России в направлении украинской столицы могли запустить ракеты Циркон.
В то же время жители Киева сообщают о многочисленных взрывах, произошедших в городе.
Ранее сообщалось, что во время ночных российских обстрелов Киева вплотную к жилым домам упали боевые части двух баллистических ракет.
Мы ранее информировали, что в Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.