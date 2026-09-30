Россия атакует Киев баллистическими ракетами: в столице раздаются взрывы

Враг атакует Киев / © Getty Images

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В ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистические ракеты.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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По информации мониторинговых каналов, из Курской и Брянской областей России в направлении украинской столицы могли запустить ракеты Циркон.

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В то же время жители Киева сообщают о многочисленных взрывах, произошедших в городе.

Ранее сообщалось, что во время ночных российских обстрелов Киева вплотную к жилым домам упали боевые части двух баллистических ракет.

Мы ранее информировали, что в Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

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