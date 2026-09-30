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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2003
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Київ балістичними ракетами: у столиці лунають вибухи

Серед імовірних цілей противника — Київ та прилеглі території.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакує Київ

Ворог атакує Київ / © Getty Images

У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

За інформацією моніторингових каналів, із Курської та Брянської областей Росії в напрямку української столиці могли запустити ракети «Циркон».

Водночас жителі Києва повідомляють про численні вибухи, які пролунали в місті.

Раніше повідомлялося, що під час нічного російського обстрілу Києва впритул до житлових будинків упали бойові частини двох балістичних ракет.

Ми раніше інформували, що в Амурській області Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

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