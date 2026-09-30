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- Київ
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Росія атакує Київ балістичними ракетами: у столиці лунають вибухи
Серед імовірних цілей противника — Київ та прилеглі території.
У ніч проти 30 вересня російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.
За інформацією моніторингових каналів, із Курської та Брянської областей Росії в напрямку української столиці могли запустити ракети «Циркон».
Водночас жителі Києва повідомляють про численні вибухи, які пролунали в місті.
Раніше повідомлялося, що під час нічного російського обстрілу Києва впритул до житлових будинків упали бойові частини двох балістичних ракет.
Ми раніше інформували, що в Амурській області Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.