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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Под завалами нашли тело ребенка: РФ нанесла массированный удар по 3 районам под Киевом, разбиты целые дома

Зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг обстрелял Киевщину

Враг обстрелял Киевщину / © unsplash.com

В ночь на среду, 30 сентября, Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрела погиб ребенок, еще три человека травмированы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, в Вышгороде спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома трех человек. Среди спасенных был ребенок, у которого зафиксирована острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, а женщина травмировала ногу.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели производят деблокировку. Это ужасная катастрофа. Искренние соболезнования родным и близким ребенка», — говорится в сообщении.

Последствия атаки в Киевской области

В Вышгородском районе в результате российского удара разрушены и повреждены частные дома. Также возникли пожары в жилом доме и гаражах, повреждено остекление дома.

В Бучанском районе повреждения получили три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения. Кроме того, там возник пожар.

Последствия российской атаки также были зафиксированы на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что во время ночных российских обстрелов Киева вплотную к жилым домам упали боевые части двух баллистических ракет.

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