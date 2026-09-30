РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами: спалахнули пожежі, зросла кількість загиблих (моторошні фото)

Атака по Києву / © Управління ДСНС Києва

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Станом на ранок 30 вересня відомо, що в Києві внаслідок ракетно-дронової атаки РФ загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Спочатку поінформували про одну жертву. Згодом додали, що через російську атаку загинула ще одна людина. Другою жертвою росіян стала жінка.

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Загалом внаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи, постраждало — 4.

Пожежі та руйнування: які райони столиці постраждали

У ДСНС Києва уточнили наслідки російської атаки на столицю. Пожежі й руйнування сталися у чотирьох районах міста.

Святошинський район: Там загорівся одноповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено близько десяти приватних будинків. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо людей постраждали.

Подільський район: Увечері 29 вересня внаслідок влучання в нежитлову будівлю виникла пожежа на покрівлі та будматеріалах на останньому, шостому, поверсі. У ніч проти 30 вересня за іншою адресою через російську атаку спалахнула складська будівля. Вогнеборці оперативно ліквідували обидві пожежі. Крім того, ще за однією адресою загорілися другий поверх і покрівля двоповерхового приватного будинку. Там також сталося руйнування першого поверху.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Голосіївський район: у районі загорілися лазня, побутівка та бетонозмішувач. Пожежу ліквідували. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Солом’янський район: Там після атаки загорівся трав’яний настил на відкритій території. Пожежу ліквідували.

Атака РФ по Україні 30 вересня — що відомо

Нагадаємо, зрання Росія атакує центр та захід України. Близько 7-ї ранку у Києві, Луцьку та Рівному пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, найімовірніше, окупанти обстрілюють новими реактивними дронами «Герань».

Також вночі Росія атакувала Київську область ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинула дитина, ще троє людей постраждали. У Вишгороді рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей.

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