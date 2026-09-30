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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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«Закройте окна»: в ГСЧС обратились к украинцам со срочным предупреждением после обстрела Киева

Густой туман окутал Киев после российских обстрелов. В ГСЧС дали рекомендации жителям столицы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Киев окутал густой туман — что сообщают в ГСЧС

Киев окутал густой туман — что сообщают в ГСЧС / © ТСН

В Киеве после российских обстрелов образовался густой туман. Это явление связано с последствиями предыдущих атак и погодными условиями.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

По данным спасателей, остатки дыма и сажи после обстрелов поднялись в верхние слои атмосферы. В то же время антициклон способствует тому, что загрязнённый воздух задерживается у поверхности земли.

«Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не проветривается, но как только ветер поднимет этот туман и выйдет солнце — всё постепенно рассеется», — отметили в ГСЧС.

Жителям столицы рекомендуется не открывать окна и воздержаться от проветривания помещений. Особенно это касается Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки. По возможности следует использовать очистители воздуха или провести влажную уборку.

В связи с ухудшением видимости водителям рекомендуется включать противотуманные фары и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах.

Ранее в отдельных районах Киева после ночной атаки РФ было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Повышенные показатели фиксировали некоторые станции мониторинга SaveEcoBot, в частности вблизи районов, где после ударов возникли пожары.

Київ затягнув туман / © ТСН

Київ затягнув туман / © ТСН

Нападение на Киев 30 сентября — что известно

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев. По состоянию на утро известно о двух погибших и четырёх пострадавших в столице в результате ракетно-дроновой атаки РФ. Пожары и разрушения зафиксированы в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Утром 30 сентября Россия продолжает массированные атаки на центральные и западные регионы Украины. Около 7:00 взрывы прозвучали в Киеве, Луцке и Ровно. По информации мониторинговых каналов, для нанесения ударов оккупанты, вероятно, используют новые реактивные дроны «Герань».

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