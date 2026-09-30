Обломки дрона упали у посольства в Киеве, Фото: иллюстративное

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Во время российской атаки на Киев стало известно, что попадание дрона могло произойти вблизи одного из посольств. По предварительным данным, событие произошло в Шевченковском районе. На место инцидента немедленно отправились специалисты экстренных служб.

Об этом сообщает мер Киева Виталий Кличко.

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В Киеве обломки дрона упали возле одного из посольств

В Киеве продолжается вражеская атака беспилотниками. По состоянию на 10:55 утра в нескольких районах столицы очевидцы сообщают о сильных взрывах. В частности, в Печерском районе.

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На территории одного из представительств западных государств зафиксировано падение обломков.

«По предварительной информации, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружили обломки на территории одного из западных посольств. Экстренные службы направляются на место», — написал мэр.

Также Кличко сообщил, что в Соломенском районе фиксируют попадание в складское здание, там разгорается грузовик. Спасатели направляются на место.

Позже в КГВА сообщили, что в Соломенском районе есть один погибший человек, а также один пострадавший в результате российской атаки. Погибшим оказался работник «Киевтеплоэнерго». Он был водителем автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этой локации.

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Атака на Киев и область 30 сентября: главное

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине с применением противокорабельных ракет «Циркон» и «Оникс», баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, а также 188 ударных БПЛА разных типов. Основным направлением удара была Киевская область. Силы ПВО уничтожили или подавили 160 воздушных целей, однако попадание зафиксировали на 18 локациях.

В Киеве в результате попаданий и падения обломков возникли разрушения и пожары в четырех районах: Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском. Потерпели повреждения частные жилые дома, нежилое и складское здания, гаражи и другие объекты. В столице погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Из-за пожаров в городе ухудшилось качество воздуха. Жителям советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В Киевской области под ударом оказались Вышгородский, Бучанский и Обуховский районы, где повреждена инфраструктура, частные дома, складские помещения и автомобили. В Вышгороде в результате разрушенного дома погиб 14-летний мальчик из семьи переселенцев из Сумской области. Его родители были госпитализированы с ранениями, а сестре оказали помощь из-за острой реакции на стресс.

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В ночь на 30 сентября Киевская область подверглась очередной массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрелов зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, объектов инфраструктуры, торговых заведений, складов и транспортных средств в нескольких районах области.

В Вышгороде российский удар разрушил частный дом. Спасатели достали из-под завалов трех человек: мужчину с осколочными ранениями головы, женщину с травмой ноги и ребенка с острой реакцией на стресс. Под обломками строения нашли тело еще одного ребенка. В Вышгородском районе также возникли пожары в жилых домах и гаражах, повреждено остекление сооружений.

В Бучанском районе в результате вражеского обстрела повреждения получили три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения, вспыхнул пожар. Кроме того, последствия вражеской атаки были зафиксированы на объектах инфраструктуры Бучанского, Вышгородского и Обуховского районов.

В Обуховском районе россияне атаковали супермаркет, в результате чего возник пожар. На место происшествия направили бригады экстренной медицинской помощи из-за угрозы наличия потерпевших.

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