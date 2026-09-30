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- Київ
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У Києві запровадили екстрені відключення: коли повернуть світло
Киян попередили про екстрені відключення світла. Графіки не діють.
У Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки наразі не діють.
Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.
Відключення світла у Києві 30 вересня — що відомо
За інформацією енергетиків, обмеження електропостачання у столиці були застосовані за прямою командою національної енергетичної компанії «Укренерго».
У компанії наголошують, що за таких умов прогнозувати точний час відновлення або відключення світла неможливо. Представники ДТЕК продовжують моніторити ситуацію в енергосистемі та обіцяють своєчасно надавати актуальну інформацію.
«В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали у пресслужбі.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки на столицю сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують в Київській області.
Окрім цього, Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок чергової російської атаки. Удар припав на генерувальне обладнання станції.