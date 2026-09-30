У Києві запровадили екстрені відключення: коли повернуть світло

Відключення світла / © Associated Press

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У Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки наразі не діють.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

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Відключення світла у Києві 30 вересня — що відомо

За інформацією енергетиків, обмеження електропостачання у столиці були застосовані за прямою командою національної енергетичної компанії «Укренерго».

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У компанії наголошують, що за таких умов прогнозувати точний час відновлення або відключення світла неможливо. Представники ДТЕК продовжують моніторити ситуацію в енергосистемі та обіцяють своєчасно надавати актуальну інформацію.

«В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали у пресслужбі.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки на столицю сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують в Київській області.

Окрім цього, Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок чергової російської атаки. Удар припав на генерувальне обладнання станції.

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