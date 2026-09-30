В Киеве ввели экстренные отключения: когда вернут свет

Отключение света / © Associated Press

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В Киеве 30 сентября ввели экстренные отключения света. Поэтому привычные почасовые графики на данный момент не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

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Отключение света в Киеве 30 сентября — что известно

По информации энергетиков, ограничения электроснабжения в столице были применены по прямой команде национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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В компании отмечают, что при таких условиях прогнозировать точное время восстановления или отключения света невозможно. Представители ДТЭК продолжают мониторить ситуацию в энергосистеме и обещают своевременно предоставлять актуальную информацию.

«В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграм-канале», — добавили в пресс-службе.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в Киеве в результате российской атаки на столицу произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия атаки фиксируют в Киевской области.

Кроме этого, Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Удар пришелся на генерирующее оборудование станции.

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