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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Без тролейбусів та трамваїв: у Києві через екстрені відключення став електротранспорт

У Шевченківському та Голосіївському районах Києва не курсує електротранспорт через екстрені відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Києві через брак світла не ходить наземний електротранспорт

У Києві через брак світла не ходить наземний електротранспорт / © Київпастранс

У Києві через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Про це повідомили в КМДА.

У «Київпастрансі» просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Слідкувати за змінами руху громадського транспорту киянам радять в Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

РФ відновила масовані удари по енергетиці

Нагадаємо, у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла.

Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Також сьогодні, 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.

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